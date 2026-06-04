Силуанов исключил масштабные изменения налоговой системы России в ближайшие годы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Особое внимание сейчас уделяется борьбе с серыми схемами и повышению прозрачности налогового администрирования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основные изменения в налоговой системе России уже приняты, поэтому новых масштабных преобразований в ближайшее время не планируется. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы Минфина, дальнейшая работа будет сосредоточена на точечной настройке отдельных механизмов и совершенствовании действующих мер поддержки.

«Решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей или налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных, еще раз повторюсь, таких изменений, как это было два года назад, таких предложений готовить не будут», — отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется борьбе с серыми схемами и повышению прозрачности налогового администрирования.

В качестве примера он привел импорт товаров из третьих стран через государства Евразийского экономического союза. По его словам, ранее часть поставок проходила через недобросовестных импортеров, которые уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость и не оформляли товары должным образом.

Силуанов напомнил, что с 1 июня начала действовать система подтверждения оплаты поставок товаров, которая должна повысить прозрачность импортных операций и сократить возможности для ухода от налогов.

«Предположим, импорт товаров из третьих стран, который проходит через страны Евразийского экономического союза. Видим, что до последнего момента, до 1 июня, когда была введена система подтверждения оплаты поставки товаров, система действовала так, что товары приходили непонятному импортеру, этот импортер не выплачивал налог на добавленную стоимость, товар должным образом не растаможивался. И мы видим здесь большой потенциал — порядка 300 миллиардов рублей только по системе СПОТ (Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров) мы должны дополнительно получать», — заявил глава ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
15:21
Способ разобраться с настоящим: что россияне думают о будущем
15:19
ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР
15:17
Россия ведет переговоры о расширении работы карт «Мир» в Юго-Восточной Азии
15:15
Ушел в горы и исчез: что известно о поисках студента в Сочи
15:13
Обвиняемая в мошенничестве Хатуна Аташян признала свою вину

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят
Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео