Силуанов исключил масштабные изменения налоговой системы России в ближайшие годы

Основные изменения в налоговой системе России уже приняты, поэтому новых масштабных преобразований в ближайшее время не планируется. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы Минфина, дальнейшая работа будет сосредоточена на точечной настройке отдельных механизмов и совершенствовании действующих мер поддержки.

«Решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей или налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных, еще раз повторюсь, таких изменений, как это было два года назад, таких предложений готовить не будут», — отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется борьбе с серыми схемами и повышению прозрачности налогового администрирования.

В качестве примера он привел импорт товаров из третьих стран через государства Евразийского экономического союза. По его словам, ранее часть поставок проходила через недобросовестных импортеров, которые уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость и не оформляли товары должным образом.

Силуанов напомнил, что с 1 июня начала действовать система подтверждения оплаты поставок товаров, которая должна повысить прозрачность импортных операций и сократить возможности для ухода от налогов.

«Предположим, импорт товаров из третьих стран, который проходит через страны Евразийского экономического союза. Видим, что до последнего момента, до 1 июня, когда была введена система подтверждения оплаты поставки товаров, система действовала так, что товары приходили непонятному импортеру, этот импортер не выплачивал налог на добавленную стоимость, товар должным образом не растаможивался. И мы видим здесь большой потенциал — порядка 300 миллиардов рублей только по системе СПОТ (Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров) мы должны дополнительно получать», — заявил глава ведомства.

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