«Две стороны медали»: Катырин о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 51 0

Ближневосточный кризис может одновременно принести российским сырьевым компаниям дополнительные доходы и увеличить расходы бизнеса на логистику.

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катырин: конфликт на Ближнем Востоке может привести к новому росту цен на нефть

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новому росту цен на нефть и энергоносители. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2026.

«Как чаще всего бывает — медаль с двумя сторонами. Здесь тоже самое. <…> Если конфликт будет дальше продолжаться, может (цена на нефть. — Прим. ред.) опять к 100 долларам за баррель шагнуть. В этом плане, конечно, дополнительная прибыль, дополнительный доход нашей компании, которая торгует нефтью, газом», — отметил Катырин.

По его словам, ситуация вокруг Ближнего Востока имеет для российской экономики как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, рост цен на нефть, газ и другие энергоносители способен увеличить доходы компаний, работающих в сырьевом секторе.

Однако одновременно конфликт создает серьезные проблемы для бизнеса, связанного с международной торговлей. Катырин пояснил, что из-за нестабильности замедляются логистические процессы, усложняется доставка грузов и товаров, а также растут сопутствующие расходы.

Особенно заметно, по его словам, увеличиваются стоимость фрахта (платы за использование транспортного средства) и страхования грузов. В результате итоговые затраты на перевозку становятся существенной нагрузкой для предпринимателей.

Глава ТПП отметил, что для ряда компаний дополнительные логистические расходы могут существенно сократить прибыль от внешнеторговых операций. При этом степень влияния кризиса на бизнес зависит от конкретной отрасли и особенностей работы каждой отдельной компании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Катырин призвал защитить российские компании, вложившиеся в импортозамещение
15:26
«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
15:21
Способ разобраться с настоящим: что россияне думают о будущем
15:19
ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР
15:17
Россия ведет переговоры о расширении работы карт «Мир» в Юго-Восточной Азии
15:15
Ушел в горы и исчез: что известно о поисках студента в Сочи

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят
Определены сроки: как долго продлятся поиски пропавшей семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео