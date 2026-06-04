Россия ведет переговоры о расширении работы карт «Мир» в Юго-Восточной Азии

Глава ТПП РФ Катырин: карты «Мир» могут заработать в странах Азии

Россия ведет переговоры о полноценном приеме карт «Мир» в странах Юго-Восточной Азии. В первую очередь это относится к популярным направлениям у российских туристов — Таиланду, Сингапуру и Малайзии. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, пока рано говорить, что стороны вышли на финальный этап обсуждений, однако диалог продолжается.

«Сказать, что мы уже на финише, преждевременно. Но, по крайней мере, разговор такой идет», — отметил глава ТПП России.

Также Катырин пояснил, что интерес к полноценной работе российских карт есть как у России, так и у принимающих стран. Для туристических направлений это важно, поскольку удобная оплата помогает путешественникам активнее тратить деньги во время поездок.

По его словам, в ряде стран карты «Мир» работают с ограничениями. Так, где-то можно снять наличные, но нельзя расплатиться в магазинах, а в других, наоборот, доступны отдельные платежные операции, но нет полноценного доступа ко всем функциям.

«Здесь, конечно, у нас желание, и у встречающей стороны наших туристов тоже желание, чтобы карточки полноценно работали», — сказал Катырин.

Он добавил, что более ясная картина может появиться после форума «Россия — АСЕАН», который пройдет в Казани в середине сентября. По мнению Катырина, после этой площадки можно будет точнее говорить, на каком этапе находятся переговоры и какие решения могут быть приняты.

Глава ТПП РФ выразил надежду, что вопрос получится продвинуть в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что делать точные прогнозы пока преждевременно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Он традиционно стал одной из главных деловых площадок страны.

Основная тема нынешнего форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», в основе которой поиск рабочих решений для экономики, меняющейся под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа состоит из более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин рассказал, что банки России уже применяют технологию «Волна».

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