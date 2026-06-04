Балицкий: через Бердянский порт планируются поставки 2,5 млн тонн зерна ежегодно

Через Бердянский порт планируют ежегодно поставлять не менее 2,5 миллиона тонн зерна. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы региона, с портом связывают большие перспективы для вывоза зерновой продукции. Он отметил, что речь идет о минимальном объеме, на который в Запорожской области рассчитывают уже в текущем году.

«Мы на самом деле сегодня большую перспективу связываем с портом и вывозом нашего зерна, которого у нас должно быть минимум 2,5 миллиона тонн. В этом году это минимум», — сказал он.

Балицкий напомнил, что ранее Бердянский порт мог обрабатывать до трех миллионов тонн грузов в год. Однако стабильная работа была нарушена из-за ударов Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, выйти на прежние показатели регион рассчитывает примерно через год.

На фоне этих планов российский экспорт зерна на Ближний Восток уже показывает рост. По данным «Агроэкспорта» от 25 мая, с 1 июля 2025 года по 17 мая 2026 года поставки зерновых из России в этот регион достигли 13,6 миллиона тонн. Это на 2,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период предыдущего сельскохозяйственного года.

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