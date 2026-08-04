«Дрался со мной»: Журавлев рассказал, почему Гоша Куценко отказался от дублера

Дмитрий Журавлев: Гоша Куценко отказался от дублера в фильме «Колобок»

Актер Дмитрий Журавлев рассказал, как убедил актера Гошу Куценко самостоятельно выполнить сцену драки в фильме «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, коллега сначала хотел воспользоваться помощью каскадера, но в итоге решил сам выйти в кадр и выполнить сложный эпизод. Об этом Дмитрий Журавлев сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Журавлев отметил, что Куценко, несмотря на возраст и тяжелый костюм, наравне с ним участвовал в съемках боевой сцены.

«Гоша Куценко — большой артист. Он взрослый актер, он носил тяжелейшие доспехи, тяжелейший костюм. И он дрался вместе со мной наравне», — рассказал Журавлев.

По словам актера, сначала Куценко предложили выполнить сцену с помощью дублера. Однако артист решил проверить свои силы.

«Я, конечно же, пошел на хитрость, потому что когда ему сказали: «Гоша, давай, иди в кадр, дерись с молодым пекарем Тихоном». Он говорит: «Да вот там каскадер». Я говорю: «Так что, ты уже не можешь ничего? Господи, вот это да, интересно», — поделился Журавлев.

Актер признался, что таким образом специально вызвал спортивный азарт у коллеги. Журавлев сам выполнял все трюки в фильме без каскадера.

«В нем, конечно же, взыграл его тестостерон бесконечный и начал расплескиваться в разные стороны. Он говорит: «Отойдите. Я сам буду драться», — рассказал артист.

Журавлев подчеркнул, что высоко оценил отношение Куценко к работе и его готовность выполнять сложные сцены самостоятельно.

«Он дрался вместе со мной, за что ему большое уважение», — заключил актер.

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