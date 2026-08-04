Скрытая сторона возраста: почему к старению невозможно подготовится заранее

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Многие люди не готовы к эмоциональным вызовам, которые приносит с собой зрелость.

Психологическое состояние пожилых людей что они чувствуют

Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

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Пожилые люди часто сталкиваются с потерей идентичности в глазах окружающих

Эмоциональные аспекты старения часто игнорируются обществом, несмотря на их значимость для качества жизни человека. Об этом сообщил портал Yahoo со ссылкой на психотерапевта Джойс Хаузер.

Специалист с 35-летним стажем отмечает, что старение — это не только физические изменения, но и непредсказуемый процесс, к которому невозможно подготовиться заранее.

Хаузер подчеркивает, что пожилые люди часто сталкиваются с чувством невидимости и потерей собственной идентичности в глазах окружающих, особенно в культурах, ориентированных на культ юности.

«Что никого не готовит, так это то, насколько удивительно и непредсказуемо старение. Все стареют по-разному, с разной скоростью и по-разному. К старости нельзя подготовиться, сколько бы пожилых людей мы ни видели вокруг себя. Происходят изменения в наших телах, нашем мышлении, наших возможностях, наших интересах», — пояснила эксперт.

Она сравнивает этот период с пребыванием в новом месте без карты и гида, где приходится ориентироваться на ходу. Несмотря на трудности, Хаузер выделяет и положительные стороны возраста.

Одним из главных преимуществ она считает избавление от необходимости постоянно сравнивать себя с другими, что приносит подлинное чувство свободы.

Психотерапевт отмечает, что с годами люди обретают мудрость и учатся ценить текущий момент, концентрируясь на близких, искусстве и природе. Чтобы справиться с негативными эмоциями, такими как стыд или страх будущего, Хаузер рекомендует не избегать этих чувств, а открыто обсуждать их со специалистами, чтобы лишить тревогу власти над своей жизнью.

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