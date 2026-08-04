Экскурсия с риском для жизни: как в Петербурге борются с нелегальными прогулками по крышам

В Санкт-Петербурге силовики начали борьбу с одним из самых прибыльных теневых туристических бизнесов. Полицейские под видом туристов отправились на экскурсию по крышам, где за полторы тесячи организаторы обещали лучшие виды на город, но не обеспечили даже минимальных мер безопасности. Людей выводили на опасный маршрут без страховки и средств защиты. Чем закончилась эта операция — расскажет корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Из мер безопасности здесь, кажется, только вера в лучшее. «Туристы» цепочкой идут по узкому участку крыши — без касок, страховки и ограждений. Эта, на первый взгляд, обычная экскурсия закончилась уголовным делом.

Полицейские разыграли настоящий спектакль: нашли объявление в интернете, купили билеты и представились туристами. Уже на месте задержали экскурсовода и предполагаемого организатора опасного бизнеса.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору» — Прим.ред.), — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по Анастасия Глущенко.

29-летний уроженец Тульской области, по версии следствия, совсем недавно перебрался в Северную столицу. И вместе с сообщником открыл нелегальный бизнес. За прогулку по крышам на Невском проспекте брали полторы тысячи рублей с человека.

Именно отсюда начинался маршрут незаконной экскурсии. Но в жилой дом еще нужно попасть. И здесь организаторы прогулок по крышам могли найти себе сообщников. Журналисты записались на одну из таких экскурсий. По телефону рассказали, что гиды договариваются с ТСЖ и жилищно-коммунальными службами. Эту версию теперь предстоит проверить и подтвердить следствию.

Для туристов такие экскурсии — риск заплатить слишком высокую цену за возможность полюбоваться городским пейзажем и сделать красивый кадр. Но даже прогремевшие на всю страну трагедии едва ли останавливают экстремалов. В 2020 году двое молодых людей разбились, сорвавшись с крыши дома на Рубинштейна. А фотограф Макар Претро после падения с Ростральной колонны получил тяжелые травмы и оказался в инвалидном кресле.

Как показывает новое уголовное дело, не становится меньше и желающих заработать на опасных экскурсиях. Потенциальных клиентов уверяют, что схема отлажена и все под контролем.

— А нас там не прикроют, ничего там?

— Ой, слушайте, такое случается на паре локаций, дай бог, там пару раз в год, и то, ну, опять же, это ничем не грозит. Они неофициальные, конечно же, с точки зрения закона, но при этом спокойно работаем из года в год.

Нелегальные экскурсии по крышам Петербурга давно превратились в прибыльный теневой бизнес. Математика простая: одна группа из десяти человек приносит до пятнадцати тысяч рублей. В день таких может быть несколько. Именно поэтому, говорят специалисты, в Северную столицу на нелегальные заработки приезжают из других регионов — как, например, фигурант текущего дела.

«К сожалению, это действительно очень прибыльный теневой бизнес. Почти никаких вложений. За месяц в сезон можно заработать сумму, сопоставимую с заработной платой в регионе», — сказал адвокат Независимой коллегии адвокатов Ленинградской области Илья Мельников.

Один из организаторов подобных прогулок за полтора года заработал больше 22 миллионов рублей. Суд назначил ему два года условно и штраф. А прокуратура потребовала взыскать весь полученный доход.

Грозит уголовная ответственность и тем, кто помогает организовать незаконные экскурсии. Сейчас полиция выясняет, кто открывал доступ к чердаку и крышам на Невском проспекте. Сам задержанный экскурсовод теперь под подпиской о невыезде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.