Не может устоять перед соблазном: на что Алена Апина тратит все свои деньги

Что довело Алену Апину до слез? Какую мечту певица так и не смогла осуществить? На что звезда тратит все заработанные гонорары? Почему Апина не носит бриллианты? С кем из знаменитостей она встречалась во Франции? И какая страна впечатлила артистку больше всего? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Линейка нарядов у меня огромная, и я просто смотрю: сегодня золотое, красное, провокационное. Шорты, голая задница или, наоборот, что-то такое монашеское. Всего у нас очень много нашито, напридумывано, и я, в общем, этим пользуюсь», — делится звезда.

Алена Апина призналась: она шопоголик. Певица заявила, что обожает покупать наряды. С удовольствием посещает показы модных дизайнеров, чтобы первой отхватить новинки.

«Надо смотреть, как одеваются другие, надо как бы листать, любить шоппинг. И самое главное — дружить с людьми, которые в этом понимают чуть больше тебя, и прислушиваться к их советам. Тогда ты будешь стильная, красивая и чудесная», — подчеркивает Алена Апина.

У артистки также солидная коллекция аксессуаров и украшений. Однако драгоценным камням она предпочитает бижутерию и модные тренды.

«Бриллианты… Я не та девушка, которая дружит с бриллиантами. Вот такие штучки всякие (показывает. — Прим. ред.), всякие глупости, лабубу и вся прочая чушь. Да, это все мое», — уточняет певица.

По словам исполнительницы легендарной песни «Ксюша», больше, чем наряды, она любит только путешествия. Звезда 1990-х уже объехала полмира. Этой зимой, например, пока соотечественники откапывали машины из сугробов, 61-летняя Апина грелась под солнцем на Ямайке и демонстрировала подписчикам идеальную фигуру. А весной певица посетила Японию и Испанию и осталась под большим впечатлением от этих стран.

«Мне запомнились японские обезьяны, мне запомнилась картина Веласкеса „Менины“, которую я первый раз увидела живьем. Всем говорю: надо, если будете в Мадриде, бегите в Праду, посмотрите, потому что это какое-то сногсшибательное впечатление от этого всего. Я люблю все: и выставки, и встречи, и музеи, и горы. Все. Все подряд», — признается Алена Апина.

«Япония с каждым месяцем, прям не годом, а месяцем растет в популярности. Плюс весна — это самый яркий момент для посещения Токио. Это цветущие сакуры и прочие достопримечательности. Цена очень разнится, в хорошей пятизвездочной гостинице в центре Токио одна ночь может стоить порядка 70 тысяч рублей на двоих. Если неделя — умножаем на семь», — рассказывает турагент Светлана Калашникова.

«Путешествия нас обогащают. Потому что когда ты приезжаешь в аэропорт, на вокзал, в новые места, у тебя столько, такой конгломерат разных людей, личностей, не знаю, национальностей, всего», — говорит фигуристка Анастасия Гребенкина.

На обратном пути Алена Апина заехала во Францию, где встретилась со своим давним другом, легендарным клоуном Вячеславом Полуниным. Знаменитый Асисяй уже давно живет за границей и тепло принял певицу в своем поместье.

Артистка не скрывает: путешествия стоят немало. Но Апина уверена: впечатления — лучшая инвестиция.

«Для чего они, деньги? Для того, чтобы что? Побольше пожрать и купить, побольше бриллиантов? Не знаю, это не мой случай.<…> Слушайте, не экономьте на себе деньги, не экономьте на хороших событиях, на хороших встречах», — заявляет знаменитость.

«И это очень-очень правильно, считаю. Мне кажется, это самое-самое важное в жизни — путешествовать. Потому что познаешь что-то новое, и это интересно», — отмечает певица Ирина Йовович.

«Путешествовать нужно и по России, и, если есть возможность, за рубеж, потому что, конечно, это просто расширяет горизонты, твое сознание, твое видение мира, твое чувствование вообще каких-то абсолютно разных процессов, твое отношение к себе даже, в конце концов. И это бесконечный источник вдохновения, энергии, сил», — говорит певица Юлианна Караулова.

Алена Апина исполнила свое давнее желание — посетила концерт знаменитой рок-группы Deep Purple. И поделилась: когда услышала любимые песни в живом исполнении, едва сдержала слезы счастья.

«Все они прекрасные молодые английские парни, которые сделали нашу жизнь фантастически красивой, за что им большое спасибо. И та энергия, то обаяние, с которыми они выходят на сцену, и то, что они делают, — это просто что-то потрясающее», — делится певица.

А вот исполнить другую мечту — сходить на концерт Оззи Осборна — Апина не смогла. Помешала работа.

«Я знала, что Оззи Осборн очень хочет поехать в последние туры и так далее. Но мы все это откладывали и откладывали. И вот дооткладывались, что Озика больше с нами нет», — рассказывает певица.

После этого случая звезда решила: если чего-то очень хочется, надо брать и делать, ведь другого шанса может и не представиться. Именно поэтому она не жалеет средств на то, чтобы баловать себя любимую, и уже запланировала новое путешествие — в Китай. В конце концов, деньги всегда можно заработать, а эмоции бесценны.