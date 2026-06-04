Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией. Об этом посол исламской республики Казем Джалали рассказал в интервью «Известиям» в рамках Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы предлагали свои варианты решения этого вопроса российским коллегам. <…> Иран полностью готов открыть страну для российских граждан», — подчеркнул он.

Сейчас Россия и Иран успешно взаимодействуют в национальных валютах, отметил посол.

«Мы сейчас наблюдаем самую лучшую ситуацию в истории наших отношений в сфере банковских взаимодействий. Конечно же, нам нужно устранить определенные барьеры и, конечно же, нужно ускорить процесс», — добавил Джалали.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Особое место в этом году занимает Саудовская Аравия, которая выступает официальной страной-гостем ПМЭФ. Ее представляют высокопоставленные члены правительства, включая министра энергетики принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда, министра промышленности Бандара аль-Хурейфа и министра инвестиций Фахда ас-Сейфа. Помимо саудовской делегации, на форуме работают представители Египта, Бразилии, Китая, Узбекистана, Монголии, Лаоса, Филиппин и других государств. Также обсуждается участие делегаций Таиланда, Вьетнама и Турции, а приглашения направлены ряду стран, среди которых Армения, Мексика, Индонезия, Колумбия и Сербия.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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