Где Асти, а где Севиль? Певицы стали почти неотличимы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 43 0

При этом артистки вели себя на мероприятии по-разному и друг с другом совсем не контактировали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Севиль стала похожа на Анну Асти

Репетиция премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение» преподнесла сюрприз: из всех заявленных звезд на нее пришли лишь певицы Анна Асти и Севиль. Но главное удивление — не их присутствие на одной площадке, а сходство. Эксклюзивные кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Севиль словно перевоплотилась, так как в ее облике все отчетливее проступают черты той самой Асти, которая несколько лет назад покинула известный дуэт Artik& Asti. Даже сценические образы почти совпадают — черные вверх и низ, но разница лишь в обуви.

При этом поведение артисток на сцене кардинально различается: Анна держится отстраненно, прячась за париком и очками, в то время как Севиль, напротив, открыта к танцорам. Общения между певицами тоже отсутствует.

Кроме того, артистки решили задать тренд на бюджетный транспорт. Анна «приехала» на премию на метро, а Севиль при захотела эффектно выйти из салона «Жигулей».

Ранее народный артист России Филипп Киркоров заявил, что хотел жениться на Севиль, в которой король российской эстрады увидел необходимые для создания семьи качества. Кроме того, этот факт подтвердила и сама певица. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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