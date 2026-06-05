Спасатели укрепляют берега дамб на Кубани из-за паводка

Эфирная новость 39 0

На месте работают сотни людей и десятки единиц техники.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Начинаем выпуск с паводка на юге России. В Краснодарском крае спасатели бросили все силы на укрепление дамб вдоль русла реки Кубань. Через одну из плотин уже перелилась вода. На месте работают сотни людей и десятки единиц техники. Грузовики подвезли к береговой линии тысячи мешков с песком.

«Спасатели из семи отрядов укрепляют дамбу в местах возможного перелива. В местах, которые недоступны для подхода тяжелой техники, мы отправляем мобильные группы на снегоболотоходах и на квадроциклах», — сказал начальник аварийно-спасательного подразделения отряда «Кубань-Спас» Владимир Михальков.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Крымском и Славянском районах края. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы несколько десятков человек. Но пункты временного размещения готовы принять и других жителей Кубани, если ситуация будет развиваться в негативном ключе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских дрона
8:34
Что означают цвета в православии: тайный язык церковных облачений
8:25
Бобби, Зита и Гита: что стало с актрисами Болливуда, которых обожал весь СССР
8:21
Письмо раздора: чего Каллас не простит Зеленскому
8:04
Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит КНДР с рабочим визитом
7:45
В Китае во время шоу робот ударил ребенка в живот

Сейчас читают

На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео