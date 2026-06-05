Спасатели укрепляют берега дамб на Кубани из-за паводка
На месте работают сотни людей и десятки единиц техники.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Начинаем выпуск с паводка на юге России. В Краснодарском крае спасатели бросили все силы на укрепление дамб вдоль русла реки Кубань. Через одну из плотин уже перелилась вода. На месте работают сотни людей и десятки единиц техники. Грузовики подвезли к береговой линии тысячи мешков с песком.
«Спасатели из семи отрядов укрепляют дамбу в местах возможного перелива. В местах, которые недоступны для подхода тяжелой техники, мы отправляем мобильные группы на снегоболотоходах и на квадроциклах», — сказал начальник аварийно-спасательного подразделения отряда «Кубань-Спас» Владимир Михальков.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Крымском и Славянском районах края. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы несколько десятков человек. Но пункты временного размещения готовы принять и других жителей Кубани, если ситуация будет развиваться в негативном ключе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?