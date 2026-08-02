В МИД России опровергли запрет на оформление загранпаспортов через МФЦ

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Новые административные регламенты от ведомства вступили в силу 26 июля.

Кому теперь в МФЦ не будут оформлять загранпаспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В МИД РФ опровергли слухи об ограничениях при оформлении загранпаспортов в МФЦ

МИД России опроверг слухи о прекращении приема документов на оформление загранпаспорта через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что новые административные регламенты, вступившие в силу 26 июля, касаются только тех граждан, которые направляются в служебные командировки от организаций, зарегистрированных в министерстве, и через них же обращаются за услугой.

Для всех остальных россиян порядок остается прежним: подать документы можно в подразделениях МВД, через портал Госуслуги или в МФЦ.

Как ранее писал 5-tv.ru, неправильная фотография — одна из самых частых причин отказа в приеме документов на загранпаспорт. Снимок должен строго соответствовать требованиям МВД: размер 35×45 мм, белый фон и нейтральное выражение лица без улыбки.

Кроме того, волосы не должны закрывать глаза или создавать тени, а очки допускаются только прозрачные, без бликов.

Для биометрического паспорта фото делают сотрудники МВД на месте. Любая ретушь, фильтры или наклон головы станут основанием для отклонения заявления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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