В Перу разбился самолет с туристами, погибли 13 человек

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 77 0

Никто из находившихся на борту не выжил.

Крушение самолета в Перу — есть жертвы

Фото: Reuters/2026 Thomson Reuters, unless otherwise identified

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Тринадцать человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета в Перу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на власти муниципалитета Наски.

Отмечается, что принадлежащий компании Aerodiana борт с туристами вылетел из города Писко, чтобы направиться к одной из главных достопримечательностей Южной Америки и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — геоглифам пустыни Наска.

Самолет потерпел крушение в районе Пуэбло-Вьехо. Власти муниципалитета выразили соболезнования семьям и близким погибших и пообещали выяснить причины падения воздушного судна.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Нью-Йорке 6 июля гидросамолет совершил жесткую посадку с восемью людьми на борту. Воздушное судно частично перевернулось — одно крыло ушло под воду.

До этого в Саудовской Аравии вертолет потерпел крушение, в результате чего погибли все 14 человек, которые находились на борту.

Авиакатастрофа также произошла и на северо-западе США. Военный самолет упал в лесистой местности у озера Римрок, в результате чего вспыхнул крупный пожар на территории между национальным парком Маунт-Рейнир и городом Якима.

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