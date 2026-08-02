Новогодние каникулы в России сократятся на один день

Минтруд: новогодние праздники в 2027 году будут короче предыдущих на один день

Следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими. Это следует из проекта производственного календаря на 2027 год, опубликованного Министерством труда и социальной защиты РФ. В предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней — с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года. В 2026-м каникулы длились с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.

Также россияне будут отдыхать:

с 21 по 23 февраля,

с 6 по 8 марта,

с 1 по 3 мая,

с 8 по 10 мая,

с 12 по 14 июня,

с 4 по 7 ноября.

Фото: MAX/Минтруд России

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, и если есть возможность, их объединяют.

«В 2027 году благодаря такому переносу пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — заключил Котяков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самозанятые лица, которые с января 2026 года участвуют в добровольном социальном страховании и исправно платят взносы, с 1 августа получили доступ к больничным выплатам. Чтобы получить пособие, необходимо перечислять взносы как минимум полгода. Также нужно подать заявление в Социальный фонд и определиться с размером страховой базы.

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