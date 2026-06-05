Креативная индустрия растет: как Россия сотрудничает с Индией, Китаем и Сербией в киноиндустрии

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Наши проекты по-прежнему находят отклик у зарубежной аудитории.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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Любимова: Россия сотрудничает с Индией, Китаем и Сербией в киноиндустрии

Говорили в Петербурге и о связи экономики с культурой. Министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» подчеркнула, что креативная индустрия растет столь же стремительно, как и поток зрителей в российские театры, музеи и кинозалы. А вложенные в произведения идеи и смыслы, несмотря на политическое противодействие, по-прежнему находят отклик у зарубежной аудитории.

«Сам термин „культура отмены“, который, кстати, очень немодный, никак не сказался на репертуарах крупных европейских балетных и оперных домов. Да, периодически то там, то сям вспыхивают скандалы, но отношение и любовь зрителей — ее же невозможно спродюсировать», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Важными остаются многочисленные совместные проекты. Россия сегодня активно сотрудничает с индийскими продюсерами, создает киноблокбастеры с Китаем и военно-патриотические картины с Сербией. И подобный контент востребован далеко за пределами стран СНГ.

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