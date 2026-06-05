Хороший сон, еда и спорт: как снизить риск развития деменции

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

В каком возрасте могут появиться первые признаки этой страшной болезни?

Как снизить риск появления деменции

Фото: 5-tv.ru

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Врач Исмаилов: снизить риск деменции поможет системная забота о мозге

Неправильный образ жизни — одна из возможных причин появления деменции. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил невролог Али Исмаилов.

По словам доктора, современные исследования показывают, что значительная часть риска развития деменции напрямую связана с состоянием сосудов, а также с режимом сна и психическим здоровьем человека.

Врач рассказал, что где-то в среднем возрасте — с 40 до 65 лет — у человека формируются первые метаболические нарушения, которые спустя годы могут привести к выраженной забывчивости.

Исмаилов уверен: предотвратить появление этой страшной болезни можно при помощи системной заботы о мозге. В первую очередь, как отметил невролог, нужно следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина.

Чтобы сосуды оставались в отличном состоянии, Исмаилов также посоветовал воздержаться от употребления спиртного, курения и регулярно заниматься спортом. Не менее важны сон, общение и умственная активность — мозгу необходимо все время работать, добавил невролог.

Ранее врач-гериатр Андрей Ильницкий рассказал, какие пять привычек помогут снизить риск деменции. По его словам, думать о здоровье нужно начинать задолго до выхода на пенсию. В частности, он порекомендовал регулярно проверяться у офтальмолога.

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