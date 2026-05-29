Мозг под угрозой: какие пять привычек помогут снизить риск деменции

Гериатр Ильницкий: пивной живот и плохой воздух опасны для мозга

«Пивной» живот, непостоянные прогулки на свежем воздухе и плохое зрение опасны для мозга. Но пять полезных привычек помогут все исправить. О них в беседе с Газета.ру рассказал врач-гериатр Андрей Ильницкий.

Контроль за здоровьем

Эксперт заявил о важности следить за индексом массы тела, артериальным давлением, частотой пульса, холестерином и глюкозой. Он отметил, что при выходе показателей за пределы нормы необходимо вовремя принимать меры.

Жизнь или отдых в зеленых районах

Врач подчеркнул, что микропластик и выхлопы ускоряют деменцию. При попадании в организм вредные элементы провоцируют воспаление, окислительный стресс, а также запускают выработку веществ, которые приводят к различным заболеваниям.

«Если есть возможность, выбирайте район с зелеными насаждениями или хотя бы на выходных выезжайте на природу», — сказал специалист.

Похудение

По словам врача, образующийся вокруг органов висцеральный жир вырабатывают провоспалительные цитокины, повреждающие головной мозг. Эксперт советует сбросить от трех до пяти процентов своего веса, что поможет уменьшить объем жира.

Проверка зрения

Ильницкий заявил, что при ухудшении зрения человеческий мозг получает заметно меньше информации. Это снижает его активность и проводить к когнитивным нарушениям.

Ранняя профилактика

По словам врача, заботиться о своем деятельности мозга нужно задолго до пенсии. Он напомнил, что в 35 лет у мужчин нередко появляется пивной живот, что служит сигналом о появлении в организме висцерального жира. И чем раньше человек примет меры, тем только лучше для него.

«Если живот возник рано, нужно приводить в порядок образ жизни, вовремя обращаться к врачам и лечить выявленные заболевания», — добавил специалист.

