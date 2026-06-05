Захарова рассказала, как США использовали менталитет в политических целях

Захарова: спецслужбы США превратили менталитет других стран в оружие

Спецслужбы США превратили менталитет в оружие. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

Она пояснила, что сам термин «менталитет» появился в 1920-х и 1930-х годах прошлого века благодаря работе серьезных ученых — французских историков Люсена Февра и Марка Блока. Они всего лишь пытались понять, как думали люди в разных странах, в разных эпохах, и использовали менталитет как инструмент. Причем применяли его очень деликатно.

«Но вот уже в 1940-е годы того же XX века появляется еще одна школа мысли, за которой стояли американские спецслужбы. Они перехватывают эту идею. И превращают ее уже в оружие», — заметила Захарова.

Она объяснила, что в Штатах запустили масштабный проект «National Character Studies». В переводе: «Исследование национального характера». Они проводили картографирование национальных идентичностей. Это, по задумке спецслужб США, должно было помочь при геополитическом стратегическом планировании.

Для этих целей по заказу американского ведомства антрополог Рут Бенедикт написал книгу «Хризантема и меч». Эта работа создавалась, чтобы объяснить генералам США особенности японцев.

«То есть попытались декодировать культуру. Она, я имею в виду, эта ученая, Рут Бенедикт, ни разу не была в Японии. Как вы понимаете, как вы догадываетесь. Но книга стала пособием для оккупационной американской администрации. Для того, чтобы Японией управлять», — подчеркнула представитель МИД.

ПМЭФ объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страны коллективного Запада фактически превратились в «пиратов XXI века» после захватов кораблей в международных водах. Об этом заявила Захарова на «Известиям» в рамках ПМЭФ-2026.

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