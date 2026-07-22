Брат Паулины Андреевой женился на девушке, похожей на его сестру

Артистка высмеяла сходство с невесткой в музыкальном номере.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Брат российской актрисы Паулины Андреевой, ведущий мероприятий Игорь Андреев, женился на девушке с внешностью как у сестры, сообщило издание 7Дней.ru, опубликовавшее фотографии с торжества. Артистка также подготовила для молодоженов музыкальный сюрприз.
Во время праздничного вечера Андреева исполнила переработанную версию песни из фильма «Оттепель», в которой с юмором обыграла внешнее сходство невесты Маргариты с собой.
«Ах, Игорь, скажи, дорогой, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?» — с улыбкой спела актриса, вызвав бурные аплодисменты гостей.
Для торжества Андреева выбрала светло-голубой шелковый ансамбль, состоящий из топа и длинной юбки. По данным СМИ, жених также принял участие в праздничной программе, выступив с музыкальными номерами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский комик Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе. Поводом для подозрений стало кольцо за пять миллионов рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
48%
Нашли ошибку?