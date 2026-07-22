Брат Паулины Андреевой женился на девушке, похожей на его сестру

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Алена Куликова
Алена Куликова 91 0

Артистка высмеяла сходство с невесткой в музыкальном номере.

Невеста оказалась копией сестры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Брат российской актрисы Паулины Андреевой, ведущий мероприятий Игорь Андреев, женился на девушке с внешностью как у сестры, сообщило издание 7Дней.ru, опубликовавшее фотографии с торжества. Артистка также подготовила для молодоженов музыкальный сюрприз.

Во время праздничного вечера Андреева исполнила переработанную версию песни из фильма «Оттепель», в которой с юмором обыграла внешнее сходство невесты Маргариты с собой.

«Ах, Игорь, скажи, дорогой, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?» — с улыбкой спела актриса, вызвав бурные аплодисменты гостей.

Для торжества Андреева выбрала светло-голубой шелковый ансамбль, состоящий из топа и длинной юбки. По данным СМИ, жених также принял участие в праздничной программе, выступив с музыкальными номерами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский комик Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе. Поводом для подозрений стало кольцо за пять миллионов рублей.

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