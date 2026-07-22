Политолог Дудчак: новый главком ВСУ Драпатый — убийца мирных жителей

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) — убийца мирных жителей Мариуполя. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

«На место Сырского назначили такого же убийцу с прекрасным для нацистского режима прошлым, который душил мирное восстание граждан, несогласных с победой майдана (сил украинского госпереворота в 2014 году) в Мариуполе», — сказал эксперт.

Кроме того, на должность главы Минобороны Украины также назначили профессионального убийцу Евгения Хмару, у которого нет моральных принципов, подчеркнул политолог. Тот ранее руководил спецподразделением украинских сил «Альфа».

«Операции в глубине России — на его совести, ликвидация некоторых командиров ДНР (Донецкой Народной Республики — Прим. ред.) — тоже его рук дело», — отметил Дудчак.

Что до самого Сырского, он слишком рано поверил в то, что он «непотопляемый» и «незаменимый». Для сил Запада, управляющих перестановками в руководстве киевского режима, нет разницы — украинские чиновники для них не более, чем скот, считает эксперт.

«Все для них, ну, не знаю, как для ковбоя лошадь или как для фермера корова. Фермер тоже любит теленка, он даже может его в нос поцеловать, но все равно он видит в нем растущее количество мяса», — иронично подчеркнул политолог.

Генерал-майор Михаил Драпатый был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины 21 июля 2026 года. Ранее с июня 2025 года он занимал должность командующего объединенными силами ВСУ, а прежде был командующим сухопутными войсками. В мае 2014 года он командовал 2-м батальоном 72-й бригады, боевики которой убивали протестующих гражданских в Мариуполе.

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