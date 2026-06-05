Путин: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран

В России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. Он составляет около 2,2% экономически активного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, этот показатель является сильным результатом на фоне других развитых экономик. Для сравнения Путин привел данные по ряду стран: в Японии безработица составляет около 2,5%, в Индии и США — по 4,2%, а в еврозоне — 5,9%.

«В России самый низкий уровень безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения», — сказал президент РФ.

Путин также сообщил, что за последние пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Он подчеркнул, что речь идет именно о росте с учетом инфляции.

При этом глава государства отметил, что дальнейшее повышение заработных плат должно быть связано прежде всего с ростом производительности труда. По его словам, важную роль здесь играют современная организация производства, технологические решения и сильная инженерная школа.

Отдельно Путин остановился на вопросе трудовой мобильности. Он заявил, что специалисты должны иметь возможность находить более современную и высокооплачиваемую работу на новых предприятиях, в том числе в других регионах страны. Особенно это важно для отраслей, в которых потребность в кадрах остается высокой, а производство связано с выпуском продукции с большой добавленной стоимостью.

Также президент России обратил внимание на молодых специалистов, которые недавно завершили обучение или учатся на последних курсах вузов. Для их профессионального старта планируется законодательно закрепить инструмент стажировок с обязанностями работодателя, правами работников и правовыми гарантиями.

Кроме того, власти намерены модернизировать ученический договор и адаптировать его к современным условиям. Путин сообщил, что необходимые поправки в Трудовой кодекс уже подготовлены, и попросил правительство и Государственную думу ускорить их принятие.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет такой крупной страны, как Россия, зависит не только от силы столицы или нескольких промышленных центров. По его словам, каждый регион должен привлекать инвестиции, создавать качественные рабочие места, развивать производство и городскую среду.

Путин добавил, что на площадке Петербургского международного экономического форума регионы представляют свои сильные стороны, достижения и перспективные планы на выставочных стендах.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников доложил президенту, что российская экономика достойно прошла период внешних вызовов. По данным ведомства, за три года — с 2023-го по 2025-й — объем инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту вырос на 23%.

Решетников назвал такой результат беспрецедентным, отметив устойчивость экономики и сохранение инвестиционной активности, несмотря на сложные внешние условия.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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