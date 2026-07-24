Сняли пенки: Россия запретила ввоз молочной продукции из Армении

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При проверках предприятий были выявлены серьезные нарушения.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия запретила ввоз молочной продукции из Армении

Армения лишилась еще одной возможности заработать на российском рынке. Теперь под запрет попала молочная продукция. В Россельхознадзоре сообщают, что она может быть опасной, это выяснилось в ходе проверок на предприятиях.

И это уже не первое ограничение с нашей стороны, что вызвало протесты фермеров. Они требуют, чтобы армянские власти помогли им спасти урожай. Из-за перебоев с поставками в Россию десятки тонн овощей и фруктов остаются на складах и гниют.

К демонстрациям присоединились и представители рыбоводческих хозяйств. Попытка быстро переориентировать экспорт на Европу обернулась для Еревана провалом: рынок ЕС давно поделен между крупными игроками.

Еще в мае Россия ограничила импорт из Армении томатов, огурцов, клубники, абрикосов и ряда других сельхозкультур — также из-за выявленных нарушений при поставках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россельхознадзор ограничил поставки рыбной продукции на территорию России со всех армянских предприятий.

Тогда отметили, что ограничения носят временный характер. То есть они будут действовать пока армянские предприятия не устранят нарушения, которые были выявлены ранее в ходе проверки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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