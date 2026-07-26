Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты шли без гида

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 346 0

Спасатели обнаружили пять тел.

Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты шли без гида

Фото: www.globallookpress.com/Tatyana Gritsenko

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Погибшие на Эльбрусе боснийские альпинисты шли самостоятельно, без гида

Группа альпинистов из Боснии и Герцеговины, пятеро членов которой погибли во время восхождения на Эльбрус, по предварительным данным источника 5-tv.ru, поднимались без гида — самостоятельно. 

Один из спасшихся сам спустился с горы, чтобы позвать на помощь, так как двое участников похода почувствовали себя плохо. Второго в процессе поисков нашли спасатели. Обоих альпинистов госпитализировали в местные медицинские учреждения, пятеро их товарищей погибли.

Первые данные о зарегистрированной группе боснийских альпинистов появились накануне — они оказались на седловине горы на высоте 5100 метров и подали сигнал о помощи. Прибывшие на место восемь сотрудников МЧС нашли два тела, еще три тела остались на горе — поисковые работы приостановлены из-за непогоды. По факту гибели туристов в Следственном комитете (СК) по Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о другом восхождении на Эльбрус, окончившемся трагедией. Житель Ставропольского края отправился к вершине с 11-летним сыном. На высоте более четырех тысяч метров они сорвались со скального участка. Мальчик погиб в результате падения, его отец выжил, получив множество тяжелых травм.

Из-за ухудшения погодных условий мужчине пришлось провести ночь рядом с телом сына, а потом ждать еще одного рассвета, так как спасатели не хотели подвергать себя и пострадавшего риску в темноте. Ставропольцу грозит срок согласно статье о причинении смерти по неосторожности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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