Кинопарк «Москино» дарит возможность увидеть столицу в разные эпохи

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Площадки изображают реальные здания — от белокаменных палат царских времен до современных кварталов.

Какие экскурсии можно посетить в парке «Москино»

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Этим летом в столичном кинопарке «Москино» можно посетить кинодекорации, которые воссоздают реальные районы города. Инсталляции повторяют элементы древней и современной Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Для съемок фильмов и сериалов художники-архитекторы создали белокаменные палаты царских времен, улицы 1940-х годов и современные кварталы. Ближайшие экскурсии пройдут 6 и 7 июня, на них можно записаться через сервис «Мосбилет».

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Все конструкции воссозданы в соответствии со своим историческим обликом. Специалисты кропотливо отстроили фасады домов, создали аутентичные вывески и элементы уличного декора.

«В кинопарке город становится объемным, реальным, можно ходить по нему, трогать стены, смотреть в окна, почувствовать атмосферу той самой улицы. Кинопарк предлагает гостям специальные экскурсионные маршруты, посвященные эволюции столичной архитектуры и быта», — рассказали в пресс-службе «Москино».

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В кинопарке есть площадки «Соборная площадь», «Москва 1940-х годов» и «Центр Москвы», «Уездный город», «Москва времен конструктивизма» и «Современная Москва».

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