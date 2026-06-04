Собянин: 15 современных зон отдыха у воды появится в Москве в этом году

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Работы по обустройству пляжей уже завершены в 13 местах.

Где в Москве появятся зоны отдыха у воды

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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В семи столичных округах в этом году появятся 15 зон отдыха у воды. Их оснастят современным оборудованием, необходимым для проведения досуга. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«В программу создания зон отдыха нового формата включили 15 водоемов в семи округах Москвы: в Северном — Головинские и Ангарские пруды, Северо-Восточном — Джамгаровский и Долгие пруды, Восточном — Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды, Южном — Бирюлевский Верхний и Нижний пруды, Юго-Западном — Черневские и Ясеневские, Западном — Большой Очаковский, Удальцовский Верхний пруды и Центральный пруд в Солнцево, в Троицком и Новомосковском — зону отдыха „Заречье“ на Десне», — написал он.

Глава города отметил, что гостей московских пляжей ждут настилы с шезлонгами и навесами, гамаки, беседки, песчаные полосы, спортивные детские площадки и пункты общепита. При этом в четырех местах установят душевые кабины и раздевалки.

Кроме того, любителей отдыха вечером порадует архитектурно-художественная подсветка, а в целях безопасности планируется установить камеры видеонаблюдения и спасательные вышки.

Собянин добавил, что работы уже завершены на 13 объектах, а до конца июня планируется открыть пляжные зоны у «Заречья» и Головинских прудов».

Ранее градоначальник рассказал о проведении в разных районах Москвы бесплатного фестиваля «Времена и эпохи», который удивит жителей и гостей столицы историческими реконструкциями, мастер-классами и выставками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Собянин: 15 современных зон отдыха у воды появится в Москве в этом году

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