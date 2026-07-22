Массовые протесты охватили итальянскую Болонью

Массовые протесты в итальянской Болонье. Люди вышли на улицы после гибели уроженца Марокко во время задержания полицией.

Мирные акции быстро переросли в беспорядки. Демонстранты жгут автомобили, громят витрины и атакуют полициейских. В ответ силовики разгоняют протестующих слезоточивым газом и водометами.

Поводом стала видеозапись, на которой полицейские прижимают задержанного за порчу чужого имущества мужчину к земле. И не поднимают его - несмотря на просьбы о помощи.

Местные СМИ пишут, что у погибшего были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе астма, что могло стать причиной смерти.

Итальянская прокуратура сразу же возбудила дело о непредумышленном убийстве. Но власти впервые применили новый закон, который временно защищает участвовавших в задержании от автоматического признания подозреваемыми. Из-за этого оппозиция обвинила правительство Джорджи Мелони в попытке скрыть обстоятельства гибели мужчины и оправдать насилие со стороны силовиков.

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