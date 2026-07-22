Красная платежка: что делать, если у вас долг за ЖКХ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Сам по себе документ с задолженностью не приводит к правовой ответственности.

Что делать если у вас долг за ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

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Хрулев: с управляющей компанией можно договориться о рассрочке по платежам ЖКХ

Многие россияне боятся получить красную квитанцию с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Однако не стоит паниковать — на этот случай существует четкий план действий. Как отметил в беседе с Lenta.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, сама по себе такая платежка не приводит к правовой ответственности.

Управляющие компании используют красный цвет, чтобы привлечь внимание к долгу. При этом единого порога для рассылки таких документов не предусмотрено, они приходят при просрочке от двух до трех месяцев — в среднем для красной платежки достаточно задолженности по отдельной услуге более двух месячных размеров оплаты.

Если деньги так и не придут, начинают начисляться пени по части 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ — с 31 дня просрочки они составляют 1/300 ставки за день, с 91 дня — уже 1/130. Дальше оператор вправе ограничить или приостановить услугу, а затем обратиться за суд.

Если у вас сформировался долг, стоит решать вопрос мирно и не избегать контакта с УК– вам обязательно пойдут навстречу. Операторы ЖКХ часто заключают договоры о рассрочке — для них это намного выгоднее, чем судиться. Для этого понадобится соответствующее заявление, паспорт и документы, подтверждающие материальные трудности, например справка о снижении дохода.

Если же жилец считает сумму завышенной, необходимо написать письменное заявление в управляющую компанию о проверке правильности начислений.

Ранее 5-tv.ru писал, когда можно добиться перерасчета платы за ЖКУ и как это сделать.

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