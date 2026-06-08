Один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

ABS-CBN News: На юге Филиппин из-за землетрясения погиб как минимум один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 у южных берегов Филиппин. Четверо получили травмы. Об этом сообщили журналисты ABS-CBN News. Количество жертв и пострадавших не окончательно, так как в районах, где подземные толчки привели к обрушению ряда зданий, продолжаются поисково-спасательные работы.

В городе Хенераль-Сантос с населением около 679 тысяч человек, расположенном на острове Минданао, сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Президент островного государства Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях в ряде районов. Местным властям дано указание организовать помощь пострадавшим, а также наладить работу эвакуационных центров.

Землетрясение на Минданао, предположительно, привело к угрозе цунами в Японии. Соответствующее предупреждение уже озвучено в регионах страны. Власти посоветовали гражданам эвакуироваться — речь идет о примерно 181 тысяче человек в шести префектурах, в том числе Окинаве и Кагосиме. Согласно прогнозам сейсмологов, волны на побережье страны могут достигнуть высоты в один метр.

Ранее специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) заявили, что магнитуда землетрясения на Филиппинах составила 8,1. Позже это значение было пересмотрено и снижено до 7,8. Толчки были зафиксированы около полуночи более чем в 50 километрах от упомянутого города Хенераль-Сантос, очаг залегал на глубине десять километров.

Кроме того, представители Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS) предупреждали о риске повышения нормального уровня прилива на один метр и более. В закрытых заливах и проливах волны могут подняться еще выше.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях землетрясения в акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов магнитудой 5,4.

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