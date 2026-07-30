Дарить и делать: Ханна о самом главном в воспитании детей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 2 762 0

У певицы и ее мужа подрастают две дочери.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Ханна: главное в воспитании детей — дарить им счастье

Главное в воспитании детей — дарить им счастье и любовь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала певица Ханна (Анна Иванова — настоящее имя) на мероприятии «Спорт. Музыка. РУ. ТВ» в Завидово.

«Главный принцип в воспитании детей — дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы», — заверила исполнительница.

Также она отметила, что важно, чтобы наследники думали, что они растут в лучшей семье из всех возможных. Родителям, по мнению артистки, нужно делать так, чтобы их дети каждый день максимально наслаждались своей жизнью.

Ханна замужем за продюсером Пашу (Павлом Курьяновым — настоящее имя). Вместе они воспитывают двух дочерей: семилетнюю Адриану и трехлетнюю Камиллу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Ханна не планирует продавать свою коллекцию брендовых сумочек, несмотря на то, что такие предложения ей поступают регулярно. Артистка отметила, что у нее подрастают дочери, и лучше эти аксессуары она передаст в дальнейшем им.

Правда, пока Адриана и Камилла не интересуются брендами, но им уже нравится красиво наряжаться и получать комплименты.

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