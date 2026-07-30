Солнце готовит сюрприз? Прогноз магнитных бурь на 30 июля

Солнечные вспышки напугали многих, но ученые призывают не делать поспешных выводов.
Фото: www.globallookpress.com/Yuan Quan
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Жителей Земли 30 июля 2026 года ожидает спокойная геомагнитная обстановка. Специалисты не прогнозируют магнитных бурь, а уровень активности магнитосферы останется в пределах безопасного «зеленого» диапазона, пишет URA.RU.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что в течение суток Кр-индекс — показатель силы возмущений магнитного поля Земли — будет находиться в диапазоне от 1,5 до 3,5 балла. Значения до 4 баллов относятся к спокойной обстановке и обычно не вызывают заметных изменений на Земле.
Вероятность возникновения магнитной бури 30 июля оценивается в 26%. Еще в 35% случаев возможны слабые геомагнитные возмущения. Ученые отмечают, что текущие показатели указывают на низкую вероятность серьезной активности.
Накануне на Солнце зафиксировали три вспышки класса С. Это один из самых слабых типов солнечных вспышек.
Также специалисты учитывают индекс солнечного радиоизлучения F10.7 — показатель активности Солнца по уровню радиосигнала на длине волны 10,7 сантиметра. Сейчас он находится примерно на уровне 145, что соответствует умеренной солнечной активности.
По прогнозам ученых, начало августа пройдет спокойно. Первые заметные геомагнитные изменения ожидаются 19 августа — тогда Кр-индекс может подняться до 4 баллов. Еще один небольшой геомагнитный шторм возможен 23 августа.
При этом специалисты напоминают, что во время магнитных возмущений особенно внимательно к своему самочувствию стоит относиться людям с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Ближайшие дни, согласно прогнозам, будут спокойными.
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