Сразу в нескольких регионах: армия России атаковала военные объекты Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 3 797 0

Для нанесения ударов применялись беспилотники и оружие большой дальности.

Россия атакует военные объекты Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России атаковала несколько военных объектов Украины

За ночь армия России атаковала несколько военных объектов в разных регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар, <…> поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что эти объекты находились в городах Киев и Львов, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровских областях. Пораженные цели использовались для хранения и доставки ракетного оружия разного назначения и беспилотников. Кроме того, они обеспечивали контроль воздушной обстановки.

Также были нанесены удары по одному сухогрузу в порту «Южный» и по двум подобным судам недалеко от Одессы. Все три судна занимались доставкой военных грузов.

В министерстве добавили, что для этих атак использовалось оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России поразили объекты военной инфраструктуры в Кривом Роге, Полтаве и Киеве. Для этого применяли ракеты. Несмотря на атаки, украинские власти не позволили мирным жителям столицы попасть в укрытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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