Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в социальной сети нацистское приветствие. Запись появилась на его странице в X.

Он отреагировал фразой «Хайль Гитлер» на публикацию газеты El Espectador, которая поддерживала кандидатуру Абелардо де ла Эсприэллы на президентский пост от консервативной партии.

В статье утверждается, что Колумбия нуждается в уменьшении риторики и увеличении «порядка, власти и экономической свободы» для преодоления нестабильности и преступности, а де ла Эсприэллу представляют как специалиста, способного решить эти проблемы.

МИД Израиля уже отреагировал на это событие. Ведомство заявило, что данное сообщение свидетельствует о полном утрате моральных принципов и оставляет неизгладимый след на репутации колумбийского лидера.

Прежде в Европе потребовали лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена «За заслуги». С таким предложением выступила инициативная группа, в которую входят десятки политиков. По словам Брылки, за то, чтобы отобрать у Зеленского награду, врученную ему меньше месяца назад, 19 мая 2026 года, проголосовало большинство.

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