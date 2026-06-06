Депутат ЕП Брылка: десятки европарламентариев просят отозвать орден у Зеленского

В Европе потребовали лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена «За заслуги». Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила евродепутат от Польши Анна Брылка.

С таким предложением выступила инициативная группа, в которую входят десятки политиков. По словам Брылки, за то, чтобы отобрать у Зеленского награду, врученную ему меньше месяца назад, 19 мая 2026 года, проголосовало большинство.

«Президент Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия „Герои УПА“* не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее», — написала Брылка.

Депутат также напомнила, что награду главе киевского режима вручили за «исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности». Однако Брылка, как и ее коллеги из инициативной группы, не считает Зеленского достойным ордена «За заслуги».

По ее мнению, действия Зеленского, в частности речь про «этнические чистки», не совместимы с теми взглядами, которых придерживается европейский народ.

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* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.