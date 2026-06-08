Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось

Татьяна Брухунова перенесла серьезное хирургическое вмешательство

Молодая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перенесла серьезное хирургическое вмешательство. По словам избранницы 80-летнего юмориста, первые дни после операции дались ей нелегко, однако родные были рядом и помогали ей во всем. Что случилось с 37-летней супругой знаменитого сатирика? Чем неизлечимо больна Татьяна Брухунова? Об этом подробнее читайте в материале 5-tv.ru.

Плановая операция и походы в кинотеатры

Татьяна Брухунова, которая прослыла в сети скандалисткой № 1, в минувший понедельник перенесла серьезное хирургическое вмешательство. Восстановление заняло несколько дней. Как уточнила сама дама, речь идет о плановой операции.

Правда, что именно с ней произошло, Брухунова решила оставить в тайне от публики. Но, судя по всему, это связано с хроническим заболеванием, с которым «звезда» борется на протяжении многих лет.

«Дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие… Теперь все это позади (почти), а значит, я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал», — написала Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram*.

Она уточнила, что пережить непростое время ей помогли в первую очередь родные, которые не оставляли ее одну ни на минуту. Конечно, среди этих людей был и Евгений Ваганович. По словам Брухуновой, юморист проявил чудеса терпения. Ради любимой он даже пошел на невероятные вещи — поступился собственными привычками.

«В пятницу поздним вечером мы с мужем ходили смотреть „Майкла“ в любимый „Художественный“ (а он не любит кинотеатры, но из-за меня пошел)», — похвасталась жена 80-летнего артиста.

Кроме того, Брухунова поблагодарила за поддержку и свою маму. Та, как написала супруга Петросяна, делала все возможное, чтобы любимая дочурка хотя бы на минуту отвлеклась от постоянно ноющей боли. Например, женщина отправилась вместе с Татьяной на ночной сеанс фильмов ужасов, хотя на дух не переносит подобный жанр.

Гастрономические радости Брухуновой во время больничного

Хоть операция и была плановой, Брухунова, по ее собственным словам, все равно очень сильно переживала. Весь стресс 37-летняя жена Петросяна просто-напросто заедала.

«За эти дни я съела три килограмма мороженого (спасибо докторам)», — написала Татьяна, добавив, что также смогла наконец-то отдохнуть от рабочей рутины.

Ей, судя по всему, впервые за долгое время удалось полностью отключиться от дел и посвятить все силы восстановлению здоровья в спокойной обстановке. Особенной радостью в этот период для скандально известной знаменитости стало общение с детьми.

«Я дочитала книгу, услышала сотни раз: „Мама, я люблю тебя!“. И дала себе выспаться. Получается, хорошие были дни?!» — также на своей странице в соцсети написала супруга прославленного юмориста.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Вагана и трехлетнюю дочь Матильду. По словам Брухуновой, Петросян души не чает в наследниках. Пристальное внимание 80-летний артист уделяет Вагану, с которым у него сильная связь. Не так давно Брухунова опубликовала трогательный снимок отца и сына. Это фото она сопроводила подписью: «Эти двое как ниточка с иголочкой».

Бывшая помощница Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — нечасто радует фанатов милыми семейными фотографиями. Однако после больницы знаменитость решила сделать исключение. На кадре, которым она поделилась, запечатлен маленький Ваган. Он находится на кухне и что-то готовит с серьезным выражением лица.

Во время своего отсутствия Брухуновой не приходится лишний раз переживать о Вагане и Матильде, поскольку звездной маме помогают няни. Как сама рассказывала супруга Петросяна, ее муж крайне редко остается один с наследниками. Поэтому совсем неудивительно, что время после операции было по-настоящему ценным. Ведь Татьяне удалось сделать многое из того, на что раньше катастрофически не хватало свободного времени.

Чем неизлечимо больна Татьяна Брухунова?

По какому поводу Татьяна Брухунова обращалась в больницу, а также какая конкретно операция была проведена, доподлинно неизвестно.

Тем не менее еще в 2024 году супруга Евгения Вагановича призналась, что многие годы ее преследует тяжелая болезнь. Речь о гнойном гайморите. Он сложно поддается лечению. Несмотря на это, Татьяна призывала общественность ни в коем случае не жалеть ее, так как она сделает все возможное, чтобы избавиться от этой «штуки».

«У меня очень сильная аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры. Я обязательно выздоровею, никуда не денусь», — писала в 2024 году на своей странице в соцсети Татьяна Брухунова.

Помимо гнойного гайморита, есть у мамы двоих детей и другой серьезный недуг — варикоз. Именно из-за проблем с ногами молодая супруга юмориста вынуждена выбирать не высочайшие каблуки, а обувь на плоской подошве. Об этом она неоднократно упоминала у себя в личном блоге.

Два года назад Брухунова рассказала публике, что еще до рождения Вагана ей потребовалась операция. Тогда знаменитости удалили вены из правой ноги. Это стало своевременным решением, так как нарушения циркуляции крови могут быть опасными для будущих мам. Варикоз нельзя вылечить навсегда из-за большой вероятности рецидива. Кстати, пользователи сети не исключают, что жена Петросяна обратилась за помощью к медикам как раз из-за варикоза.

Кто такая Татьяна Брухунова?

Татьяна Брухунова родилась в Туле, в простой рабочей семье. Ее отец рано ушел из жизни, поэтому девочку воспитывали мама и бабушка.

О детстве и юности Татьяны известно мало. Она была прилежной ученицей и с юных лет грезила о мире шоу-бизнеса. Однако творческое начало в себе не развила, поэтому предпочитала восхищаться теми, кто в полной мере проявил свой талант. Например, в молодости Брухунова фанатела от Авраама Руссо. Она даже вела сайт, где собирала всю информацию о нем.

Сегодня Татьяна известна благодаря неравному браку с Евгением Петросяном. Мужчина старше на целых 44 года. Однако ходят слухи, что это не первый ее союз с возрастным мужчиной.

Став студенткой факультета «Менеджмента» московского института культуры, Татьяна добилась практики в Театре эстрадных миниатюр, где стала вращаться в кругах знаменитостей, которыми всегда восхищалась.

Вскоре Брухунова познакомилась с Евгением Петросяном. Бойкая девушка сразу приглянулась артисту, который в то время еще состоял в, казалось бы, крепком браке с юмористкой, заслуженной артисткой РФ Еленой Степаненко, поэтому он взял ее в помощницы.

Очень быстро рабочие отношения переросли в роман. В 2018 году после 30 лет совместной жизни Евгений Ваганович развелся со Степаненко. Общественность была потрясена этой новостью. Еще больший шок вызвало известие, что Евгений Ваганович закрутил роман со своей помощницей и женится на ней. Кстати, сама Брухунова не считает себя разлучницей. Она не раз говорила, что ее появление в жизни Петросяна никак не повлияло на его предыдущий брак, мол, и без нее у супругов были большие проблемы.

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