Разрушают все — от мозга до почек: химик раскрыл опасность аромасвечей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Ароматизаторы в таких продуктах чаще всего являются синтетическими соединениями.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber; 5-tv.ru

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Химик Дорохов: аромасвечи и диффузоры могут негативно влиять на легкие

Ароматические свечи и домашние диффузоры при неправильном использовании могут представлять опасность для здоровья из-за выделения вредных веществ. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал химик, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Специалист объяснил, что ароматизаторы в таких продуктах чаще всего являются синтетическими соединениями. При обычном вдыхании они могут не представлять угрозы, однако при неполном сгорании свечей и аромапалочек возможно образование опасных веществ.

«При неполном сгорании этих палочек и свечей при химическом разложении этих ароматизаторов могут выделяться различные вредные вещества. Действительно, такие как формальдегид и другие альдегиды органические, ароматические соединения, в том числе и бензол и его производные», — рассказал Дорохов.

По словам химика, некоторые из этих веществ способны воздействовать на печень, почки, центральную нервную систему, мозг и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при длительном воздействии отдельных соединений возможен накопительный эффект.

Дорохов отметил, что регулярное использование ароматических свечей и диффузоров без проветривания помещения после применения может повысить риск развития проблем с дыхательной системой.

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