Били и не давали уехать: пациент рассказал, как над ним издевалась в ребцентре

|
Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

После жалоб на организацию возбудили уголовное дело.

Пациент рассказал об избиениях в рехабе

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пациента ребцентра в Луховицах избивали и не давали самостоятельно уехать

Пациент реабилитационного центра «Мост надежды», расположенного в подмосковных Луховицах, рассказал, как столкнулся с издевательствами, сообщил источник 5-tv.ru. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

В своем заявлении пострадавший сообщил о многократных избиениях и незаконном лишении свободы со стороны администрации центра.

По словам пациента, через два месяца после начала лечения сотрудники рехаба принудили его подписать документы о «добровольном» пребывании. Также мужчину заставили записать видеозапись с подтверждением этого факта.

Прокуратура Московской области опубликовала официальные данные. Согласно им, в сентябре 2025 года в центр поступил мужчина, у которого сотрудники учреждения изъяли лекарства, назначенные лечащим врачом. Кроме того, в ведомстве сообщили о возможных случаях применения физической силы к пациентам и незаконного удержания граждан в центре.

На основании этих фактов следственные органы возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве предлагают отправлять в рехаб водителей, которые попались на езде в нетрезвом виде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Роблокс разблокируют? Что известно об инициативе Минцифры и РКН
17:03
Драка с Киркоровым, стычка с Басковым: Тодоренко потеряла границы разумного
16:57
Дональду Даку — 92: малоизвестные факты о самом знаменитом селезне в мире
16:51
Roblox дал России гарантии по безопасности детей
16:51
Вырастет крупной и сладкой: чем и когда удобрять морковь для урожайности
16:42
Собянин: новый путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

Сейчас читают

Ставшего во второй раз отцом Ивана Янковского заставили извиниться в спортзале
«Филипп, я хотела потереться!» — Киркоров и Тодоренко подрались на сцене
«Мне давали 500 рублей»: Звезда «Дома-2» Меньщиков выступает в метро
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео