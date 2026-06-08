Алкозамок спасет? Поможет ли новая мера сократить количество пьяных ДТП

Больше трех тысяч погибших в год — такова цена пьяных ДТП в России. Причем, штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав ситуацию не спасают.

Новый план — противоалкогольные замки, блокирующие двигатель, если в салоне появились пары этилового спирта. Пока технологию не применяют массово. Но уже возникают логичные вопросы: например, как установить устройство в миллионы личных авто? И что делать, если пьяным в салоне оказался пассажир? Ответы у корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Руль и алкоголь не совместимы. Те, кто игнорируют написанное кровью правило, часто приезжают к смертельному финишу.

А вот результат поездки нетрезвого водителя на арендованной машине, которая тоже закончилась печально.

Статистика неутешительная: по всей стране тысячи пьяных ДТП ежегодно и более трех тысяч погибших. Чтобы исправить дорожную ситуацию, в правительстве разрабатывают стратегию безопасности на несколько лет вперед. Такой палочкой-выручалочкой должен стать противоалкогольный замок, который не пускает за руль пьяных.

«Как практикующий юрист отношусь исключительно положительно к таким замкам, потому что количество ДТП, которое происходит с участием водителя, который находится в состоянии опьянения, к сожалению, приводит к очень трагическим последствиям, в том числе с большим количеством жертв», — заявил автоюрист Лев Воропаев.

Подобные системы в России разрабатываются несколько лет, и ими уже оборудованы автомобили некоторых каршеринговых компаний.

— Мне говорят: отсканируйте и сделайте выдох. Движение разрешено. Вот мое лицо.

Если водитель пьян, в двигатель подается сигнал, который рвет цепь в зажигании, и машина глохнет. Но для глобальной дорожной безопасности это капля в море.

— Дорога — как наглядная иллюстрация. Внедрить антиалкогольный замок всем — задача сложная, требующая инженерной мысли и глобального подхода.

В России только легковых автомобилей насчитывается более 50 миллионов, плюс восемь миллионов грузовиков, и эти цифры растут год от года. Каршеринговых машин в России более 75 тысяч, так что дополнительная опция потянет за собой и стоимость аренды.

Авторам инициативы придется поломать голову, как заставить собственника сначала поставить на личное авто алкозамок, а затем продуваться перед дорогой. Скептики уверены: пока блокировка зажигания больше напоминает установку сейфового замка на картонную коробку.

«Как они будут реагировать на пары, которые могут быть в салоне? Пролилась бутылка — может же быть такое — лопнула, разбилась, все что угодно может быть», — пояснил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Разработчики инициативы уверены, что алкозамки помогут сократить ДТП на 30% и станут шансом для нетрезвого водителя еще раз подумать: сесть в такси или в тюрьму.

Если бы Олег Арнаутов мог отмотать жизнь назад, он вряд ли сел пьяным за руль и не шил бы сегодня телогрейки в пермской колонии. В тот роковой день на его пути не было ни алкозамка, ни наряда ГИБДД. За аварию и смерть человека он осужден на восемь лет и изменить уже ничего не может, только извлечь урок на всю жизнь.

«Пьяным за рулем ездить не надо. Лучше вызвать такси или прогуляться пешком», — сказал осужденный Олег Арнаутов.

Чтобы усилить дорожную безопасность, в правительстве предлагают отправлять водителей, попавшихся на нетрезвой езде, на реабилитацию в рехаб, хотя эксперты не считают принудительное лечение панацеей и говорят о комплексе мер.

«Возможно, нужно начинать даже с повышения возраста для продажи алкогольной продукции. Не факт, что и это приведет к тому, что водители не будут употреблять», — отметила адвокат, юрист по медицинским делам Екатерина Батурина.

Сегодня за пьяную езду без летальных последствий — штраф 45 тысяч рублей или лишение прав на два года. Такие меры воздействия в правительстве считают малоэффективными. Алкозамок — мера безусловно действенная, но, чтобы инициатива заработала и стала полезной, ее разработчикам в течение пяти лет придется учесть множество нюансов.

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