Ученые из Китая впервые выполнили пересадку печени и почки свиньи человеку

В Китае впервые выполнили пересадку печени и почки свиньи человеку

Китайские ученые провели первую в мире операцию по одновременной пересадке человеку печени и почки свиньи. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Пациентом стал 53-летний мужчина, а операцию выполнила группа специалистов из второго филиала Медицинского университета Гуанси.

По данным издания, после трансплантации оба органа функционировали в организме пациента на протяжении пяти дней. Затем исследование было прекращено по желанию семьи мужчины.

Ученые заявили, что за время наблюдений смогли получить важные данные о работе пересаженных органов. В частности, были выявлены иммунные и метаболические особенности, которые могут быть использованы при дальнейших клинических исследованиях.

Пересадка человеку органов животных рассматривается как одно из возможных решений проблемы нехватки донорских органов. Исследования в этой области ведутся в разных странах уже несколько лет. Однако такие операции связаны с рядом сложностей, включая риск иммунного отторжения и необходимость тщательного контроля состояния пациента.

Ранее на сайте 5-tv.ru рассказали о том, что в России министерство здравоохранения официально разрешило пересаживать кожу.

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