Минздрав разрешил пересаживать кожу в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Когда в России разрешат пересадку кожи и ее слоев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Министерство здравоохранения (Минздрав) России обновило перечень объектов для трансплантации, официально разрешив пересадку кожи с 1 сентября 2026 года. Об этом стало известно из соответствующего приказа ведомства.

Согласно новому документу, теперь в список разрешенных для пересадки органов и тканей добавлены кожа и ее отдельные слои — эпидермис и дерма.

Ранее 5-tv.ru писал о другой масштабной реформе Минздрава. В российских больницах и поликлиниках официально появятся 11 новых должностей, среди которых нутрициолог, нейропсихолог, медицинский логопед, специалист по долголетию и многие другие.

При этом ведомство исключит из перечня 16 устаревших специальностей, включая подросткового терапевта, городского педиатра, зубного врача и других. Изменения также вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, еще три специальности — бактериолог, вирусолог и паразитолог — будут расформированы в 2028 году. Как пояснили в Минздраве, эта реформа не лишит россиян профессиональной помощи, а лишь устранит дублирование функций в системе здравоохранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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