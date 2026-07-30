«Будет непривлекательной»: Украина без портов в Одессе не нужна Западу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

При отсутствии портовой инфраструктуры иностранные компании могут отказаться от вложений.

Украина без портов в Одессе не будет нужна Западу

Фото: www.globallookpress.com/Juliane Sonntag

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PL: Украина без портов в Одессе не будет нужна Западу

Украина, заблокированная от моря, станет менее привлекательной для западных спонсоров. Об этом сообщило чешское издание Parlamentní listy.

В публикации автор материала предположил, что в случае потери морских портов Украина как внутриконтинентальное государство может стать менее интересной с экономической точки зрения для западных партнеров.

«Если когда-нибудь Одесса и станет снова портовым городом, то уже не будет украинской. Как внутриконтинентальное государство Украина будет непривлекательной с экономической точки зрения для своих западных спонсоров», — говорится в статье.

По мнению автора, при отсутствии портовой инфраструктуры иностранные компании могут отказаться от вложений, поскольку страна столкнется с трудностями при экспорте ресурсов и товаров со своей территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина несет многомиллиардные потери из-за простоев портов Одессы, Черноморска и Южного. По данным украинской стороны, ежемесячный ущерб от остановки работы этих объектов составляет около двух миллиардов долларов. Удары по портовой инфраструктуре, хранилищам и судам привели к серьезным ограничениям в судоходстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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