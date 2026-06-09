Оскандалившийся солист «Дискотеки Авария» пообещал найти своих хейтеров

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 305 0

Музыкант увидел разную реакцию на свое выступление в Иркутске и поспешил заверить, что особое внимание уделит негативным отзывам.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram*/alexeiserov; 5-tv.ru

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Солист «Дискотеки Авария» Серов пообещал пригласить своих хейтеров на концерт

Солист музыкальной группы «Дискотека Авария» Алексей Серов пообещал найти авторов самых токсичных комментариев под его постами в соцсети. Об этом певец заявил подписчикам в своем блоге.

В видеообращении музыкант отметил, что видел разные реакции пользователей — как положительные, так и негативные. Он также поблагодарил поклонников за эмоциональную отдачу на выступлении в Иркутске.

«Хочу прежде всего передать большой привет городу Иркутску. Был классный концерт. Вы были потрясающие, великолепная публика. Мы очень рады побыть на Дне города, порадовать вас своим творчеством», — обратился к фанатам артист.

По словам Серова, в соцсети появилось много видео и комментариев после концерта. Часть пользователей, как отметил музыкант, оставила резкие высказывания в его адрес.

«Позитивные — ладно, это прекрасно. Негативные говорят о том, что я какой-то стероидный старик. „Это чучело вылезло через 20 лет“ и все остальное такое. Во-первых, благодарю вас за комментарии. Это все-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество. И вот от группы и от меня лично», — продолжил он.

При этом Серов заявил, что группа обратит внимание на самые грубые комментарии и свяжется с их авторами.

«Мы найдем самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии и напишем владельцам аккаунтов, и пригласим на наш сольный концерт в декабре. Еще раз всем прекрасного дня, хорошего настроения. Надо быть позитивнее и, естественно, в спортзал заниматься, качаться. Всем любви!» — обратился к фанатам музыкант.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, «Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске. На мероприятии ее солист — 51-летний Серов — прыгал по сцене, будучи полуголым, высовывал язык и непристойно себя вел. Части аудитории такие действия показались неадекватными.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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