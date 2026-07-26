В Берлине разыскивают подозреваемого в наезде на толпу во время гей-парада*

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

Немецкая полиция предупредила о возможной опасности и об участии сообщника.

Наезд на участников гей-парада* в Берлине — новости

Фото: Reuters/Christian Mang

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В Берлине полиция разыскивает 21-летнего Абдулу Б., подозреваемого в наезде автомобиля на участников гей-парада* 25 июля. Об этом 26 июля сообщает издание Bild.

Подозреваемый описан как худощавый мужчина ростом около 190 см с темными волосами. В момент инцидента на нем была черная толстовка и белые брюки. Полиция предупреждает, что он может быть вооружен и опасен, и просит граждан не приближаться к нему. Следствие рассматривает возможность, что у него был сообщник.

По информации правоохранителей, Абдула Б. был известен властям и предположительно имел связи с берлинскими исламистами. В мае 2026 года он вышел из учреждения для несовершеннолетних.

В результате наезда один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае 17-летний подросток, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, стал виновником смертельного ДТП. Авария произошла 26 июля, сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, несовершеннолетний водитель столкнулся с пешеходами. На месте происшествия до приезда скорой помощи погибли двое мужчин в возрасте 46 и 35 лет. Кроме того, 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109 был госпитализирован с травмами.

В отношении подростка составлены административные протоколы на общую сумму более 47 тысяч рублей. Также правоохранители подготовили рапорт о привлечении родителей несовершеннолетнего к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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