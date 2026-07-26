Минобороны РФ сообщило о результатах операций на юго-восточном направлении.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко», — отметили в ведомстве.
Кроме того, бойцы «Центра» нанесли удары по живой силе и технике двенадцати украинских бригад в районах Рубежного, Доброполья, Новотроицкого, Сергеевки, Новоандреевки, Золотого Колодезя, Светлого, Новониколаевки в ДНР и Сухаревой Балки в Днепропетровской области. По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла до 370 боевиков на этом направлении.
Ранее, 23 июля, сообщалось о взятии бойцами «Центра» города Белицкие. Военные продолжают зачистку населенного пункта от одиночных боевиков, скрывающихся в подвалах зданий. Местные жители рассказали, что украинские националисты заставляли их работать под обстрелами, получая воду и продукты для собственных нужд.
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