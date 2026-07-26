Система «Купол Донбасса» предотвратила 158 атак ВСУ за неделю

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Целями украинских боевиков стали объекты энергетики, железнодорожная инфраструктура и жилые районы.

Фото, видео: УФСБ России по ДНР

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 158 террористических атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по ДНР.

«Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Под Дебальцево был перехвачен украинский беспилотник «Блискавка» с осколочно-фугасным боезарядом. В Горловке сбили дроны «Чайка» и «Блискавка», которые пытались атаковать электроподстанцию.

В Торезе рядом с жилыми кварталами уничтожили два беспилотника «Бородавочник» с осколочно-фугасными боеголовками. В Шахтерске возле железнодорожного узла ликвидировали дрон «Барс», который нес десятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку.

В УФСБ пояснили, что система «Купол Донбасса» получает данные о местах запуска украинских дронов в прифронтовой зоне. Эту информацию сразу передают в Минобороны России и спецподразделению регионального управления ФСБ России «Горыныч».

После перехвата беспилотников взрывотехники обезвредили аппараты и уничтожили боевые заряды. По данным ведомства, мирные жители и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области восемь человек, включая двух детей, погибли в результате ударов ВСУ по базам отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
Ретроградный Сатурн — 138 дней испытаний: что можно и нельзя делать знака...

Последние новости

14:00
Опасный белок: какие полезные продукты для фитнеса вызывают боли и вздутие
13:30
Скрытая угроза: число людей с расстройствами питания выросло втрое
13:14
Лантратова: иностранные журналисты скрывали слезы за очками в Старобельске
13:00
Бросить курить до 35 лет: ученые назвали возраст для спасения от рака
12:30
Предел долголетия: ученые рассказали, как человеку дожить до 190 лет
12:15
Российские войска освободили поселок Шевченко в ДНР

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятие по сборке дронов в Киеве
ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве
Не узнаете себя в зеркале: пять простых привычек для изменения жизни без затрат
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео