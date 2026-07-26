Система «Купол Донбасса» предотвратила 158 атак ВСУ за неделю

Система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 158 террористических атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по ДНР.

«Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Под Дебальцево был перехвачен украинский беспилотник «Блискавка» с осколочно-фугасным боезарядом. В Горловке сбили дроны «Чайка» и «Блискавка», которые пытались атаковать электроподстанцию.

В Торезе рядом с жилыми кварталами уничтожили два беспилотника «Бородавочник» с осколочно-фугасными боеголовками. В Шахтерске возле железнодорожного узла ликвидировали дрон «Барс», который нес десятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку.

В УФСБ пояснили, что система «Купол Донбасса» получает данные о местах запуска украинских дронов в прифронтовой зоне. Эту информацию сразу передают в Минобороны России и спецподразделению регионального управления ФСБ России «Горыныч».

После перехвата беспилотников взрывотехники обезвредили аппараты и уничтожили боевые заряды. По данным ведомства, мирные жители и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожской области восемь человек, включая двух детей, погибли в результате ударов ВСУ по базам отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС