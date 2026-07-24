Предел долголетия: ученые рассказали, как человеку дожить до 190 лет

Daily Mail: человек способен дожить до 190 лет

Средняя продолжительность жизни человека может вырасти до 150–190 лет при условии успешного лечения основных признаков старения. Об этом сообщило Daily Mail.

Исследователи из Сколковского института науки и технологий в России выяснили, что даже если медицина будущего сможет справиться с износом организма, накопление случайных повреждений в ДНК, известных как «соматические мутации», все равно ограничит срок нашего существования.

Эти микроскопические ошибки возникают при каждом делении клетки. Хотя организм умеет их исправлять, со временем их количество становится критическим, что неизбежно ведет к отказу органов.

«Мы построили модель старения человека, движимую исключительно соматическими мутациями. Наша модель оценивает, как этот процесс сам по себе влияет на продолжительность жизни, медленно истощая клетки в тканях», — пояснил ведущий автор исследования доктор Дмитрий Крюков.

По его словам, такие мутации являются «тихим» драйвером старения, который становится решающим, когда другие биологические проблемы уже решены.

Расчеты показывают, что теоретический максимум для некоторых индивидов при определенных условиях может составить даже 627 лет, однако средний показатель при идеальной терапии остановится на отметке чуть ниже двух веков.

Работа специалистов показала, что ткани органов обновляются с разной скоростью. Например, клетки печени и кожного покрова замещаются постоянно и могут делать это очень долго.

Однако нейроны головного мозга и клетки сердца практически незаменимы. Это означает, что в них мутации накапливаются непрерывно, создавая непреодолимый барьер для достижения бессмертия.

Полученные данные ставят под сомнение амбиции технологических предпринимателей, таких как Брайан Джонсон, который тратит миллионы долларов на омоложение. Ученые подчеркивают, что даже при совершенных лекарствах биологический «срок годности» механизмов копирования ДНК остается конечным.

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