Взрослый мужчина несколько лет притворялся 14-летней девочкой

На станции «Водный стадион» Московского метрополитена 8 июня задержали мужчину, который прямо в вагоне приставал к несовершеннолетнему, сообщил источник 5-tv.ru.

Как выяснилось, это не единичный случай — подозреваемый годами использовал фейковые анкеты в соцсетях и на сайтах знакомств, выдавая себя за школьницу.

Задержанный признался, что на протяжении нескольких лет создавал поддельные аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах для знакомств. Везде он представлялся 14-летней девочкой. Под этим видом мужчина общался с детьми, просил их присылать фотографии и назначал личные встречи, чаще всего в подземке.

Правоохранители также установили, что долгое время подозреваемый регулярно приходил на детские площадки. Там он наблюдал за несовершеннолетними, запоминал их и затем начинал переписку уже под вымышленным женским именем.

Сейчас полиция проверяет все обстоятельства произошедшего и ищет другие возможные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Государственной думы предложили ввести детские сим-карты для защиты от мошенников.

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