Взрослый мужчина несколько лет притворялся 14-летней девочкой

|
Алена Куликова
Алена Куликова 54 0

Долгое время подозреваемый регулярно приходил на детские площадки.

Фейковая школьница с многолетним стажем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На станции «Водный стадион» Московского метрополитена 8 июня задержали мужчину, который прямо в вагоне приставал к несовершеннолетнему, сообщил источник 5-tv.ru.

Как выяснилось, это не единичный случай — подозреваемый годами использовал фейковые анкеты в соцсетях и на сайтах знакомств, выдавая себя за школьницу.

Задержанный признался, что на протяжении нескольких лет создавал поддельные аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах для знакомств. Везде он представлялся 14-летней девочкой. Под этим видом мужчина общался с детьми, просил их присылать фотографии и назначал личные встречи, чаще всего в подземке.

Правоохранители также установили, что долгое время подозреваемый регулярно приходил на детские площадки. Там он наблюдал за несовершеннолетними, запоминал их и затем начинал переписку уже под вымышленным женским именем.

Сейчас полиция проверяет все обстоятельства произошедшего и ищет другие возможные эпизоды противоправной деятельности задержанного. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Государственной думы предложили ввести детские сим-карты для защиты от мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:13
«Когда лягушки будут, господа»: Билан резко ответил на вопрос о возлюбленной
20:00
«Контролирует каждый его шаг»: мать уверена, что властная невестка разрушает ее семью
19:30
Смех оказался полезен для мозга: ученые сравнили его с тренировкой для ума
19:22
«Они звёзды олимпийского уровня»: Соловьев заступился за Авериных после слов Кошкиной
19:14
Градус повышается: температура воздуха в Москве подскочит до плюс 33 градусов
19:03
Взрослый мужчина несколько лет притворялся 14-летней девочкой

Сейчас читают

«Живи! Ты боец»: жених онкобольной Лерчек обратился к ней в отчаянии
Драка с Киркоровым, стычка с Басковым: Тодоренко потеряла границы разумного
Киркоров остался с носом: как поп-короля изменили пластические операции
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео