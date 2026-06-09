Госдума ввела детские сим-карты для защиты от мошенников

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Родителей обязали уведомлять операторов при передаче номера ребенку.

Госдума ввела детские сим-карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Государственная дума одобрила второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, ключевой новеллой которого стало появление статуса «детской» сим-карты. Об этом пишет ТАСС.

Отныне родители или законные представители обязаны письменно уведомлять мобильного оператора, если они передают оформленную на себя сим-карту в пользование несовершеннолетнему. Такая карта сразу получает особый статус, а к вызовам с нее оператор обязан применять меры, направленные на предотвращение преступлений с использованием средств связи.

«Это решение даст возможность вовремя пресекать попытки преступников вовлечь ребенка в мошенническую схему», — подчеркнул первый зампред комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин.

Дополнительный заслон предусмотрен и в цифровой среде. Данные о «детских» номерах будут заноситься в специальную информационную систему, к которой станут обращаться владельцы интернет-сайтов и сервисов при регистрации пользователей.

Если выяснится, что страницу пытается создать ребенок по «детской» сим-карте, площадка должна будет ограничить доступ к вредоносному контенту.

Параллельно вводится жесткий запрет на досрочное расторжение договора с сотовым оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты. Это лишает злоумышленников возможности массово регистрировать и тут же выбрасывать номера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России.

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