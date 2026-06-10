В Кремле рассказали, планирует ли Путин поздравить Трампа с юбилеем

Официальный представитель Кремля сослался на плотный график по внутренней повестке России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с юбилеем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом по случаю 80-летия американского лидера. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RTVI.
«Пока много дел по российской повестке дня», — коротко прокомментировал Песков вопрос о готовящемся поздравлении.
День рождения глава Белого дома будет отмечать 14 июня. Однако в Кремле дали понять, что на данный момент никаких звонков или контактов по этому случаю не запланировано. Последний раз лидеры двух держав общались по телефону 29 апреля — тогда их диалог продлился более полутора часов.
Накануне представитель Кремля также подчеркивал, что новых контактов между Путиным и Трампом пока в графике нет, при этом Москва остается открытой для визитов американских представителей в любое удобное время.
Ранее 5-tv.ru писал, Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта.
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