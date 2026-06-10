В Кремле рассказали, планирует ли Путин поздравить Трампа с юбилеем

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Официальный представитель Кремля сослался на плотный график по внутренней повестке России.

Кремль не подтвердил звонок Путина Трампу в юбилей

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с юбилеем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом по случаю 80-летия американского лидера. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RTVI.

«Пока много дел по российской повестке дня», — коротко прокомментировал Песков вопрос о готовящемся поздравлении.

День рождения глава Белого дома будет отмечать 14 июня. Однако в Кремле дали понять, что на данный момент никаких звонков или контактов по этому случаю не запланировано. Последний раз лидеры двух держав общались по телефону 29 апреля — тогда их диалог продлился более полутора часов.

Накануне представитель Кремля также подчеркивал, что новых контактов между Путиным и Трампом пока в графике нет, при этом Москва остается открытой для визитов американских представителей в любое удобное время.

Ранее 5-tv.ru писал, Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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