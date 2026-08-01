Губернатор Развожаев: женщина погибла при ночной атаке БПЛА на Севастополь

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Алена Куликова
Алена Куликова 92 0

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Какие последствия атаки БПЛА на Севастополь в ночь 1 августа

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь погибла 60-летняя женщина. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы за ночь уничтожили 20 беспилотников. Отмечается, что сбитые аппараты были оснащены взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

«Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — рассказал губернатор.

По данным экстренных служб, в результате происшествия полностью сгорели два частных дома и один автомобиль. Кроме того, повреждения получили еще три жилых дома и 15 автомобилей. Специалисты продолжают уточнять объем причиненного ущерба.

Михаил Развожаев призвал горожан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к подозрительным предметам, которые могут быть обнаружены после падения фрагментов беспилотников. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 31 июля в результате атаки дрона ВСУ в Севастополе  погиб один мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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