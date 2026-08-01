Мурлыканье как сигнал: три неочевидных признака боли и стресса у кошек

Эксперт по поведению животных Андерсон: кошки скрывают боль мурлыканьем

Кошки в ходе эволюции научились скрывать слабость и боль, поскольку в природе являются одновременно и хищниками, и потенциальной добычей. Об этом рассказала журналистка портала Huffpost Моника Торрес со ссылкой на специалистов по поведению животных и ветеринаров, а также результаты шестилетнего ретроспективного исследования эффективности лечения кошек с периурией, опубликованного на портале ScienceDirect.

По словам специалиста по поведению животных из Корнеллского университета Кейт Андерсон, в отличие от собак, кошки могут долго терпеть и прятать недомогание, и хозяева замечают проблему уже на поздних стадиях. Уникальная особенность часто вредит питомцам, но при должном внимании со стороны человека тяжелых последствий можно избежать. Есть три неочевидных признака появления недугов.

Проблемы с лотком

Резкие изменения привычек, связанных с лотком, требуют внимания. Если питомец стал оставлять лужи на полу или диване, это не всегда дурной характер или месть. Причиной могут быть заболевания мочевыводящих путей, боль, стресс или ощущение небезопасности.

Иногда решение простое: достаточно поставить дополнительные лотки в разных частях дома или переставить старый в более спокойное место. Но важно показать животное ветеринару, чтобы исключить болезни. Если кот пытается помочиться, но у него не получается, помощь нужна срочно. Полная закупорка мочеиспускательного канала угрожает жизни животного.

Мурлыканье как сигнал тревоги

Мурлыканье не всегда означает хорошее настроение. Кошки могут издавать такие звуки от страха, стресса и боли — так они пытаются себя успокоить. Низкочастотные вибрации при мурлыканье способствуют восстановлению и снижению болевых ощущений.

По одному звуку определить состояние нельзя. Если питомец мурлычет в расслабленной позе, ест и общается с хозяином, поводов для беспокойства нет. Тревожными признаками считаются мурлыканье в сочетании с попытками спрятаться, отказом от еды и воды, учащенным дыханием, сгорбленной позой, апатией и нежеланием двигаться.

Постоянное уединение

Кошки периодически нуждаются в уединении, особенно в шумной обстановке или при большом скоплении людей. Однако постоянное стремление прятаться — плохой знак. Когда животное болеет, инстинкт заставляет его скрываться — в дикой природе слабая особь становится легкой добычей.

Если общительный питомец внезапно начал часами сидеть под кроватью или в шкафу, стоит обратиться в ветеринарную клинику. Поспешить нужно и при отказе от еды, изменении питьевого режима, рвоте, диарее и болезненной реакции на прикосновения. Кошки способны долго скрывать болезнь, поэтому любые необъяснимые перемены в поведении — повод для визита к врачу. Раннее выявление заболевания повышает шансы на благоприятный исход.

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